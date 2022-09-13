حديقة من الحاويات في الصين!

المصدر: البيان

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افتتحت في 7 سبتمبر الجاري بمدينة تشونغتشينغ الصينية الحديقة الإبداعية والترفيهية للحاويات.

وقد تم بناء الجزء الرئيسي في الحديقة من خلال الحاويات، بحسب صحيفة "الشعب: الصينية.

وتظهر حديقة الحاويات من بعيد، مثل كومة من اللبنات المليئة بالسحر.

وتفتتح الحديقة حاليا أبوابها مجانا أمام الزائرين.

ومدينة تشونغتشينغ هي إحدى المدن الكبرى في الصين، وهي إحدى البلديات الأَربَع الخاضعة للإدارة المُباشرة للحكومة المركزيَّة لجمهوريَّة الصين الشعبية، كما تُعدّ أكبر مَركَزا صناعيا وتجاريا في مِنطَقَة جَنُوب الصين الغربيّ، وهمزة وصل لعديد الطرق البرية و النهرية على المجرى الأعلى لنهر يانغتسي,