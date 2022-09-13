إيقاف مُدّعي أداء العمرة لروح الملكة إليزابيث.. فيديو

المصدر: أ ف ب

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أعلنت السلطات السعودية اليوم الثلاثاء توقيف يمني أعلن في مقطع فيديو أنّه أدّى العمرة لروح ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، مخالفاً بذلك أنظمة وتعليمات العمرة

وبحسب مواقع التواصل الاجتماعي فقد أعلن أعلن الشخص في مقطع فيديو أنّه أدّى العمرة لروح ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، فيما يعد ذلك انتهاكا لـ"أنظمة وتعليمات" هذه المناسك ومخالفاً أحكام الشريعة الإسلامية التي تمنع أداء هذه الفريضة نيابة عن غير المسلمين.

وفي مقطع الفيديو، ومدّته لا تتجاوز 20 ثانية، ظهر الرجل بملابس الإحرام حاملاً لافتة بيضاء كتب عليها بخط اليد "العمرة لروح الملكة إليزابيث الثانية، نسأل الله أن يتقبّلها في الجنّة ومن الصالحين". وأضاف "نسأل الله أن يجعلها مع عباده الصالحين، نسأل الله أنّ يجعل روحها في الجنّة".

وأثار المقطع غضب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد جهاز الأمن السعودي أنه "جرى إيقافه واتّخاذ الإجراءات النظامية بحقّه وإحالته إلى النيابة العامة".

وتوفّيت الملكة إليزابيث الثانية مساء الخميس وستوارى الثرى في 19 أيلول/سبتمبر الجاري.