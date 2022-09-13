العثور على صخرة جنوب مكة تشكَّلت عليها خارطة الجزيرة العربية

المصدر: البيان

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عثر في محافظة أضم، الواقعة في الجنوب الغربي للمملكة العربية السعودية، على صخرة، تشكَّلت عليها طبيعيًّا خارطة الجزيرة العربية بشكل مطابق إلى حد كبير.

وقال المواطن السعودي عبدالعزيز المالكي، الذي عثر على الصخرة، لـ "سبق": عثرت على صخرة الجزيرة العربية مصادفة قبل 19 عامًا بجانب أحد الأودية بقرية صخوان شرق محافظة أضم بني مالك التابعة لمدينة مكة المكرمة، وأعجبتني النقوش الطبيعية التي عليها، وبعد فحصها وجدت أن فيها خريطة الجزيرة العربية وجزيرة سقطرى، ووزنها 18 كيلوغرامًا.

وأضاف "المالكي": توجهتُ بالصخرة إلى هيئة المساحة الجيولوجية، وأصدروا لها شهادة معتمدة، تثبت طبيعة المكونات في الصخرة. علمًا بأنه عُرض عليَّ مبالغ مالية من قِبل معجبين لاقتنائها، ورفضتُ بيعها بسبب ندرتها وجمالها.

وأبان "المالكي" أن هناك مطالبات بأن أقدِّم الصخرة لأحد المتاحف الوطنية للاستفادة من عرضها على الجمهور، والاطلاع على تفاصيل مكوناتها الطبيعية. مفيدًا بأنه لا يمانع في أن يتم عرض الصخرة في أحد المتاحف؛ لما تحتوي عليه من تشكيل لخريطة الجزيرة العربية.

يذكر أن "المالكي" عثر على الصخرة قبل 19 عامًا، واحتفظ بها طيلة هذه الأعوام، ولم تسمح له الفرصة لنشرها وعرضها إلا بعد تقاعده من الحد الجنوبي بسبب إصابتع؛ إذ تفرغ لنشر تفاصيل العثور على الصخرة".