"حافلة ذات طابقين" فريدة من نوعها في بيفرلي البريطانية

المصدر: البيان

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لماذا لا تزال هذه "الحافلة ذات الطابقين" فريدة من نوعها حتى اليوم؟

في العام 1950، كانت شركة الحافلات في المنطقة تستخدم حافلات ذات طابقين مصنوعة خصيصًا بسقف يمر تحت هذا القوس المبني من الطوب، وفق "futura.sciences".

في الواقع، كانت هذه البوابة المبنية من الطوب هي المدخل الوحيد إلى مدينة بيفرلي القديمة في شرق يوركشاير ببريطانيا.

ولأن الحافلات "الكلاسيكية" ذات الطابقين لم ترع مقاسات هذا القوس ، فإنها لا تستطع عبور هذا القوس.