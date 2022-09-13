سقوط كبسولة صاروخ «نيو شيبرد» بعيد إطلاقه

المصدر: (واشنطن - رويترز)

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أظهر بث مباشر لشركة بلو أوريجين أن كبسولة الطاقم التي تحمل شحنة إلى حافة الفضاء انفصلت عن جهاز دفع صاروخها نيو شيبرد أمس بعد وقت قصير من الإقلاع من ولاية تكساس الأمريكية، ما بدا أنه عطل بالقرب من قسم محرك الصاروخ.

ولم يكن أي فرد موجوداً على متن الكبسولة التي كانت مثبتة على الصاروخ نيو شيبرد التابع للشركة والمحمّل بأدوات لأغراض بحثية ممولة من إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) وحمولات أخرى كان من المتوقع أن تطفو في الجاذبية الصغرى لبضع دقائق على بعد نحو 99.78 كيلومتراً عن الأرض.