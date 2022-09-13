احتراق محطة كهرباء في خاركيف الأوكرانية.. فيديو

المصدر: البيان

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شب حريق ليل أول أمس الأحد في محطة كهرباء على المشارف الغربية لمدينة خاركيف الأوكرانية بعد أن تعرضت لقصف خلال غارة جوية.

وتصاعد دخان كثيف في الهواء، مع توهج النيران البرتقالية طوال الليل، وفق "يورونيوز".

وقال مسؤولون أوكرانيون إن محطة خاركيف "تيك 5"، ثاني أكبر محطة حرارية وتوليد الكهرباء في البلاد، تعرضت لهجوم روسي. وكتب عمدة المدينة إيهور تيريخوف على حسابه في تليغرام "لن أخفي عليكم الحقيقة، فعواقب الضربات الصاروخية خطيرة".

وأشارت بيانات إلى مقتل شخص على الأقل في محطة الكهرباء، وفقا لرئيس الإدارة الإقليمية في خاركيف.

وأوضح مسؤولون أن روسيا قصفت بنى تحتية أوكرانية ليلة الأحد، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

وتعاني بعض المناطق مثل منطقة خاركيف ومنطقة دونيتسك من انقطاع التيار الكهربائي، حيث تعمل السلطات منذ مدة على إصلاح شبكات الكهرباء والمياه لسكان خاركيف.