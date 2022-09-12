ممرضة متقاعدة تنقذ حياة رضيعة على متن طائرة

المصدر: البيان

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نجحت ممرضة في إنقاذ حياة رضيعة على متن طائرة تابعة الخطوط الاقتصادية الأمريكية «سيبريت».

وكشفت «سيبريت» أن الممرضة الأمريكية المتقاعدة تمكنت من إسعاف الرضيعة التي تبلغ من العمر 3 أشهر بعدما توقفت عن التنفس أثناء الرحلة، وذلك حسبما أفاد موقع «سبق» الإخباري نقلاً عن «سي إن إن».

وكانت الممرضة تمارا بانزينو قد ركبت في رحلة الطائرة في المقاعد الأخيرة، وبعد 35 دقيقة من الإقلاع صدر إعلان عبر مكبر الصوت يسأل عن وجود طبيب.

وعلى الرغم من أن تمارا ممرضة مسجلة متقاعدة، فإن خبرتها الطبية نجحت في إنقاذ الطفلة ومساعدتها على إعادة نبض القلب.

وقامت تمارا بهز الطفلة بقوة والضغط برفق على صدرها حتى بدأ اللون الأزرق بوجهها يتحول إلى الوردي، وعادت الطفلة إلى التنفس بصعوبة في البداية، وسرعان ما عاد التنفس بشكل طبيعي.

يُذكر أن شركة خطوط «سبيريت» الجوية قد بيعت أخيراً مقابل 2.9 مليار دولار نقداً في صفقة لتوحيد شركتي طيران أمريكيتين منخفضتي التكلفة، وهما: «فرونتير» و«سيبريت».