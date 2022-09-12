قمر صناعي يتفكك في مداره.. وعلماء يحذرون من خطر قادم

المصدر: البيان

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حذَّر علماء روس، أمس، من خطر قد تتعرض المركبات الفضائية التي تدور حول الأرض، عقب الإعلان عن تفكك قمر صناعي أمريكي جزئياً في مداره.

وأوضح العلماء التابعون لمعهد «كلديش» للرياضيات التطبيقية في موسكو التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن القمر الصناعي «غالاكسي 11» المتفكك هو قمر ثابت للاتصالات تديره شركة خدمات الأقمار الصناعية «إنتل سات»، وذلك حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط».

وقالوا إن التلسكوبات رصدت انفصال عدة شظايا صغيرة الحجم عن القمر الصناعي، مشيرين إلى أن هذه الشظايا تشكِّل الآن تهديداً محتملاً للأقمار الصناعية الأخرى في المدار.

وذكر معهد «كلديش» أن الأسباب الدقيقة لتفكك المركبة الفضائية غير معروفة حالياً، لكنه أشار إلى أن ذلك قد يكون نتيجة قدم معدات العزل الحراري أو الألواح الشمسية أو غيرها من الأجهزة.

يُذكر أنه تم إطلاق «غالاكسي 11» عام 1999 كنسخة احتياطية للقمر الصناعي «إنتل سات 802».