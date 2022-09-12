المرور السعودية تجيب على سؤال: هل يمكن بيع سيارة عليها مخالفات مرورية؟

المصدر: البيان

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أجابت الإدارة العامة للمرور السعودية على تساؤل طرحه أحد المواطنين حول إمكانية بيع السيارة إذا عليها مخالفات مرورية، وأكدت الإدارة أن وجود مخالفات على مالك السيارة لا يمنعه من نقل ملكيتها، شريطة سريان رخصة السير والفحص الدوري.

وأشارت إدارة المرور إلى أن نظام المرور يلزم جميع قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري سنويًّا، ما عدا المركبات الخاصة الجديدة فيجرى الفحص لها بعد مرور ثلاث سنوات من الترخيص لها بالسير لأول مرة. وذلك وفق صحيفة "المدينة" السعودية.