السعودية.. ضبط وافدتين مارستا الإجهاض بطرق غير نظامية

المصدر: البيان

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أوقفت السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية، طبيبة وممرضة وافدتين، مارستا إجهاض الحوامل بطرق غير نظامية، في عيادة كانتا تديرانها في أحد المجمعات الطبية الخاصة وسط الرياض، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتلقت وزارة الصحة في المملكة بلاغاً عن قيام طبيبة وممرضة بعمليات الإجهاض، في مجمع طبي شهير، لا تتوافر فيه الحدود الأدنى من الشروط الصحية، وذلك في تجاوز خطير يهدد صحة وسلامة الحوامل، ويخالف أنظمة المملكة.

وباشرت فرق الالتزام في "صحة الرياض"، بالتعاون مع الجهات الأمنية، التحقيق في المخالفة المذكورة، لتتم إحالة الطبيبة المخالفة ومساعدتها للنيابة، بتهمة مخالفة نظام مزاولة المهن الصحية التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال سعودي أو بإحداهما.

كما قامت فرق "الالتزام" بإحالة المجمع إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، حيث ضُبطت مواد طبية منتهية الصلاحية، ومواد طبية للمساعدة على الإجهاض.

وأكدت الصحة استمرار جولاتها الرقابية لما يضمن تطبيق الاشتراطات الصحية وتطبيق معايير سلامة المرضى.

ولفتت الصحة النظر إلى أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأنها ستستمر في اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية، وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها، وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية، مشيرة إلى أنها خصصت الرقم 937 لاستقبال البلاغات عن جميع المخالفات الصحية التي سيتم التعامل معها بكل سرية وخصوصية.