وجه الشمس .. قرص عسل من البلازما النارية

المصدر: (دبي - البيان)

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التقط أقوى تلسكوب شمسي في العالم وجه شمسنا في صورة جديدة بتفاصيل رائعة، وفق ما نقلت دورية «ساينس ألرت»، وعلى مقربة من النجم العملاق، بدقة 18 كيلومتراً فقط، حيث تبدو الطبقة الوسطى من الغلاف الجوي للشمس، والمعروفة باسم الكروموسفير، وكأنها سجادة متعرجة تقريباً.

ويمكن رؤية البلازما النارية في الصورة، تتدفق إلى الهالة من نمط يشبه قرص العسل. وتُعرف هذه الفقاعات الحبيبية باسم الحبيبات، ويبلغ عرض كل منها حوالي 1600 كيلومتر.

ولوضع الضخامة الهائلة لهذه الصور في السياق، وضع علماء الفلك كوكبنا فوق القمة للمقياس.