تجربة نووية تولد 100 مليون درجة حرارة مئوية

المصدر: (دبي - البيان)

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حقق فيزيائيون كوريون طفرة في البحث عن الطاقة النووية النظيفة، عندما تمكنوا من خلق «شمس اصطناعية» عن طريق إشعال تفاعل نووي قوي لدرجة أنه حقق درجات حرارة أعلى بسبع مرات من نجمنا. وأفاد فريق العلماء من جامعة سيئول أن المفاعل في مركز الأبحاث الكورية فائقة التوصيل «توكاماك» وصل إلى درجات حرارة تزيد على 100 مليون درجة مئوية لمدة 30 ثانية، وهي المرة الأولى التي يتحقق فيها هذا الإنجاز.

ويأمل الباحثون تطوير هذه التقنية لتسخير طاقة الاندماج النووي في الكهرباء، وفقاً لـ«نيو ساينتست».