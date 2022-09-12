المشروبات الغازية تضعف ذاكرة الفئران وقدراتها الإدراكية

المصدر: (دبي - البيان)

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توصل فريق من العلماء البرازيليين، إلى استنتاج مفاده أن مشروبات الكولا الغازية، ألحقت أضراراً بدماغ الفئران المختبرية، وأثارت مشاكل في الذاكرة، واضطرابات على مستوى الخلايا، وفق ما نقلت وكالة «تاس».

وأكد العديد من الدراسات، أن السكريات الموجودة في المشروبات الغازية، تؤدي إلى الإصابة بأمراض مختلفة، بما في ذلك مرض السكري، وأمراض القلب وأمراض الكبد، وتسوس الأسنان. وأظهرت الدراسة الجديدة، أن التعاطي طويل الأمد للمشروبات الغازية المحتوية على الكولا السكرية، قد يرتبط ارتباطاً مباشراً بصحة الدماغ والمشكلات السلوكية.

وأظهرت دراسة أدمغة الفئران، أن كل مَن شرب الصودا أصيب بدرجة ما من الضرر بالقشرة الأمامية، التي تتحكم في الوظائف العقلية الحيوية، مثل الانتباه والذاكرة، كما طالت التغيرات السلبية الحُصين، الذي يلعب دوراً مهماً في الذاكرة والتعلم.

وبإجراء تجربة عملية اتضح إن معظم الفئران التي شربت الصودا، وخاصة منها الصغيرة، التي تتراوح أعمارها بين شهرين و8 أشهر، أصبحت تعاني من ضعف في الذاكرة، وكقاعدة عامة، ضعف القدرات الإدراكية.