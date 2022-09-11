هندي يقطع لسانه ويقدمه قرباناً

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

كان فلاّح هندي في حال حرجة، اليوم، بعدما قطع لسانه طوعاً لتقديمه قرباناً، بحسب ما أفادت الشرطة.

واستخدم الرجل الأربعيني لقطع لسانه سكين جيب، وأثارت فعلته الذعر، أمس، بين حشود المتقاطرين إلى المعبد الواقع في أوتار براديش (شمال).

وقال المحقق في الشرطة أبهيلاش تيواري إن الفلاح وزوجته أديا طقوساً دينية في البداية، ثم أخرج الرجل سكيناً وقطع لسانه ووضعه على باب المعبد.

وأضاف تيواري أن «عناصر الشرطة المتمركزين في المعبد هرعوا إليه ونقلوه إلى المستشفى بمساعدة المصلين».

وأشار إلى أن المرأة أوضحت للشرطة أن زوجها «ضحَّى» بلسانه، لكنها لم تستطع إعطاء سبب لهذا الفعل.

ولا تزال الهند تشهد ممارسات تشويه للذات وحتى حالات تضحية بشرية، إذ يؤمن جزء كبير من السكان بمعتقدات خرافية، وفي بعض الأحيان يقدمون على أفعال غريبة.

وأفيد العام الماضي بواقعتين مماثلتين في ولايتين هنديتين، إذ قطع شابان عشرينيان لسانيهما.

وفي عام 2020، قطع كاهن رأس فلاح وقدمه ذبيحة، زاعماً أن أمراً جاءه بذلك في المنام.