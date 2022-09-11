«حساء بالديدان» في مستشفى للأطفال بالسعودية

المصدر: البيان

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فتحت الشؤون الصحية في محافظة الطائف بالسعودية، تحقيقاً في شكوى تقدم بها مواطن ضد مستشفى للأطفال بسبب وجود ديدان في وجبة قدمت لأسرته.

وأفاد الشاكي بتعرض أسرته لعوارض صحية في الأيام الماضية، مرجحاً سبب ذلك إلى سوء الوجبات وعدم سلامتها، وكانت زوجته المرافقة لطفلها عثرت على ديدان في حساء قدم لها بوجبة العشاء. وفقا لصحيفة عكاظ.

وأضاف، أن زوجته أخبرته بتعرضها وبعض المرافقات بالمستشفى لنزلات معوية.

وأكدت صحة الطائف حقيقة الشكوى وبدء المستشفى التحقق من ذلك.