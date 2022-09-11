العثور على جثة شاب متوفى داخل مركبته في السعودية

المصدر: البيان

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عثر على جثة شاب متوفى داخل مركبته في مدينة القنفذة بالسعودية.

وبحسب صحيفة عكاظ، فإن الجهات المعنية في محافظة القنفذة عثرت عصر الجمعة على جثة الشاب "معلم" داخل مركبته بمواقف منتزه شاطئ حنيش البحري الواقع شمال القنفذة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من الجهات الأمنية والطبية، ونقل الجثمان إلى مستشفى القنفذة العام لإكمال إجراءات الفحص والتحقق من أسباب الوفاة.

ونعى مدير مكتب تعليم الداخل الدكتور أحمد الخميسي الشاب المتوفى، وقال: ننعى المعلم حسن إبراهيم شبيلي، باسمي واسم مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي ومساعديه وكافة منسوبي المكتب، ونرفع خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلين الله له الرحمة والمغفرة ولهم الصبر والسلوان.