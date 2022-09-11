فيديو.. حريق كبير في "حارة اليهود" بالقاهرة

المصدر: البيان

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اندلع حريق كبير، ليلة الأحد، في منطقة العتبة بمحافظة القاهرة المصرية.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن الحريق نشب في محال زيوت ولعب أطفال وخردوات في حارة اليهود بمنطقة العتبة.

ودفعت قوات الدفاع المدني بـ 3 سيارات إطفاء، مؤكدة أن الحريق لم يتسبب في وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وأن قوات الحماية المدنية نجحت في السيطرة عليه.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب ترتفع فوق مبنى، فيما تعلو صيحات الحضور في الشارع وترتفع أصوات سيارات الإطفاء.