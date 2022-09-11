المكسيك.. 18 قتيلاً إثر اصطدام حافلة بصهريج وقود

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت السلطات المكسيكية مقتل 18 شخصاً على الأقل شمالي البلاد بحادث اصطدام حافلة ركاب بصهريج محمل بالوقود.

وقال ممثلو الادعاء إن الحادث وقع على طريق سريع يؤدي إلى مدينة مونتيري شمالي البلاد بولاية تاماوليباس، وربما نجم عن انفصال إحدى مقطورتي الصهريج، حيث أدى الاصطدام لاحتراق الحافلة والصهريج، وأظهرت الصور تفحم الحافلة بالكامل، فيما أشار ممثلو الادعاء إلى أن عدد القتلى قد يرتفع، حسب "روسيا اليوم".

وذكرت المصادر أن سائق الصهريج نجا من الحادث والحريق، وأحيل للتحقيق.