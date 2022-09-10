اختلف مع زوجته فأطلق النار على نفسه خلال بث مباشر عبر «فيسبوك»

المصدر: البيان

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تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من كشف ملابسات قيام أحد الأشخاص بإطلاق عيار ناري على نفسه خلال بث مباشر عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك" بمحافظة الغربية.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة ثالث المحلة بمديرية أمن الغربية، بالعثور على شخص مصاب بطلق ناري وبجواره سلاح ناري "فرد محلي" بدائرة القسم.

وبالانتقال لمحل البلاغ تبين أن الشخص المشار إليه (سبق اتهامه فى 7 قضايا "قتل، مخدرات، محاولة انتحار، بلطجة"- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المحلة)، مصاب برش خرطوش، وعثر بجواره على (فرد محلي - دراجة نارية ملكه - هاتف محمول- سلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالي) وتم نقله لمستشفى لتلقى العلاج.

وبمواجهته قرر بقيامه بإطلاق عيار نارى على نفسه من السلاح النارى المضبوط بحوزته، وإحداث إصابته وعلل ذلك لمروره بضائقة نفسية على إثر خلافات عائلية بينه وبين زوجته ، وفقا لصحيفة الأهرام.

وبسؤال أحد شهود الواقعة أيد ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.