الكويت.. تحذير من بكتيريا في منتجات الجرجير والسبانخ القادمة من هولندا

المصدر: البيان

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تلقى المركز الوطني لتطبـيق اللـوائـح الصحيـة الدولـيـة في وزارة الصحة بالكويت، إخطاراً عبر أمانة انفوسـان (الهيئة الدولية لسلامة الأغذية) بتاريخ 7 سبتمبر 2022 يفيد اكتشاف بكتيريا Escherichia coli المنتجه لـShigatoxin في منتجات السبانخ والجرجير القادمة من هولندا، حيث تم الإبلاغ عن المنتج المذكور من نظام الإبلاغ الأوروبي السريع للإنذار المبكر للأغذية والأعلاف RAFF، التابع للمفوضية الأوروبية بتاريخ 31 أغسطس الماضي، كما تبين أن المنتج قد تم توزيعه دولياً إلى العديد من الدول، من بينها دولة الكويت.

وخاطبت رئيس المركز الوطني لتطبـيق اللـوائـح الصحيـة الدولـيـة في وزارة الصحة د.سندس القبندي، في تعميم لها مدير الإدارة المركزية للرعاية الصحية د.دينا الضبيب، بشأن التنبيه بخصوص اكتشاف بكتيريا Escherichia coli في منتجات السبانخ والجرجير القادمة من هولندا.

وبحسب صحيفة القبس الكويتية، طالب التعميم بضرورة تعزيز الترصد لأي حالات مرضية محتملة قد يتم اكتشافها مرتبطة باستهلاك المنتج المشمول بالإخطار، في المراكز الصحية، مع أهمية سرعة إبلاغ المركز في حال اكتشاف أي حالة مصابة، حيث يتابع المركز الوطني الحدث الصحي الطارئ، وسيعمم أي تحديثات تخص هذا الشأن.