الياباني كينيتشي هوري أكبر شخص في العالم يُبحر عبر المحيط الهادىء بمفرده

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تلقى المغامر البحري الياباني كينيتشي هوري البالغ 84 عامًا من العمر، يوم أول أمس الخميس شهادة رسمية من موسوعة غينيس للأرقام القياسية تعترف به باعتباره أكبر شخص معمرًا في العالم يبحر عبر المحيط الهادئ بمفرده.

وحصل هوري، الذي حقق هذا الإنجاز بواسطة اليخت في يونيو، على الشهادة في ميناء لليخوت في نيشينوميا بمحافظة هيوغو غرب اليابان.

وقال هوري، الذي أتم 84 عاما يوم الخميس ”أنا سعيد للغاية بتلقي مثل هذه الهدية الرائعة في عيد ميلادي“. وقال مبتسما ”مع هذا (الاعتراف) كحافز، سأبذل قصارى جهدي في المستقبل“.

غادر هوري سان فرانسيسكو في 26 مارس، وأبحر حوالي 8500 كيلومتر في يخته، الذي يبلغ طوله 6 أمتار، ووصل إلى قناة كي قبالة هينوميساكي في محافظة واكاياما غرب اليابان في 4 يونيو، بحسب "جي جي برس".

سجل رقماً قياسياً لمسافة ركوب الزوارق في العام 1993 وصنع أسرع عبور للمحيط الهادئ باستخدام قارب يعمل بالطاقة الشمسية في العام 1996، وكلاهما معترف بهما في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.