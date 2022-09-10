نجوم تسرق الكواكب !

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

افترضت دراسة علمية أن بعض النجوم الضخمة قد تكون «لصوصاً» تسرق الكواكب من بعضها البعض، وذلك في محاولة لتفسير حالات غريبة في الكون تتحدى القواعد الأساسية في علم الفلك، التي تنص على أنه إذا كان النجم أكبر بثلاث مرات من كتلة شمسنا، فمن المحتمل ألا يكون له كواكب بحجم كوكب المشتري.

وشرح ريتشارد باركر، عالم الفيزياء الفلكية في جامعة شيفيلد، هذا، في بيان، قائلاً: «في حين أن الكواكب يمكن أن تتشكل حول النجوم الضخمة، فمن غير المحتمل أن تتكون الكواكب الغازية العملاقة مثل كوكب المشتري في مثل هذه البيئات المعادية».

واقترح باركر وزملاؤه في نظريتهم العلمية إن بعض النجوم الضخمة ربما تكون «لصوصاً». وبحسب دراسة اجروها خلصوا إلى أن النجوم الضخمة ربما سرق بعضها عوالم بحجم كوكب المشتري من نظرائها من النجوم الأصغر.