نقوش على صخرة في إيرلندا تعود إلى 4000 سنة

المصدر: (دبي - البيان)

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اكتشف علماء الآثار في مقاطعة ليميريك بإيرلندا منحوتات قديمة عمرها 4000 عام على صخرة دائرية الشكل، وفق «روسيا اليوم».

وتشير دورية «آرت نيوز»، إلى أن العلماء اكتشفوا هذه المنحوتات بفضل استخدام تقنيات إضاءة ابتكرها المصور عالم الآثار كين ويليامز، تسمح برؤية تفاصيل صغيرة. فمثلاً لاحظ العلماء دوائر على الجهتين الخلفية والجانبية لهذه الصخرة بالقرب من مدخل مركز الخادم.

ويشير الباحثون، إلى أن مثل هذه المنحوتات نادرة. وقد عثر على منحوتات ورسوم مماثلة على مقابر في شمالي وشرقي البلاد.

وهناك فرضية تفيد بأن هذه الصخرة جزء من هيكل ترابي قديم، أقيم في الألفية الثالثة قبل الميلاد.

وهذه الصخرة هي الأكبر في إيرلندا. ويبلغ قطرها 45.72 متراً وتتكون من 113 صخرة، أكبرها تزن 40 طناً وارتفاعها نحو أربعة أمتار.