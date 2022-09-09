حقيقة اعتداء عميد كلية على طالبتين في مصر

المصدر: البيان

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كشفت كلية التجارة بجامعة الإسكندرية في مصر حقيقة اعتداء عميدها على طالبتين.

ونفت الكلية ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام ذلك العميد بصفع الطالبتين، مؤكدةً أن هذا الخبر عارٍ تماماً عن الصحة، وذلك بحسب بيان صادر عن الكلية نشره موقع صحيفة «الدستور».

وذكرت أن هناك طالبتين قد تجاوزتا في حق الكلية بمكتب عميد الكلية في حضور عدد من أعضاء هيئة التدريس وبعض الموظفين، مشيرةً إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بشأن هذا التجاوز.

وأهابت إدارة الكلية جميع المواقع الإخبارية ضرورة تحري الدقة عند نشر أي أخبار تؤدي إلى إثارة الرأي العام وزعزعة الاستقرار.

كانت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قد تداولت منشوراً يفيد بتعرُّض الطالبتين للاعتداء واحتجازهما ساعات طويلة، وأنهما تناشدان رئيس الجامعة التدخل والتحقيق في الواقعة.