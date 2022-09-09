توجيهات حكومية باتخاذ أقصى الإجراءات ضد مزوري الشهادات في الكويت

المصدر: البيان

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​كشفت صحيفة القبس الكويتية عن صدور توجيهات من مجلس الوزراء للجهات الحكومية، بفحص الشهادات الدراسية للموظفين والتأكد من صحتها.

وأكدت أن الفحص سيستهدف الشهادات الصادرة من الخارج فقط، وسيشمل عشرات الآلاف من الموظفين المواطنين والوافدين العاملين في الجهات الحكومية.

وستعمل الإدارات المعنية في الجهات الحكومية على إعداد مقترحات وآليات تختص بمعالجة مسألة فحص الشهادات، لرفعها إلى الوزراء واعتمادها، قبل الشروع في التنفيذ، موضحة أنه في حال الشك في أي شهادة سيتم إرسالها إلى «التعليم العالي» للتحقق من صحتها.

وفي حال تبين تزوير شهادة سواء ثانوية أو بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه لأي موظف بالدولة «كويتي - غير كويتي» ستتخذ بحقه الإجراءات القانونية ويحال إلى النيابة فوراً، لمحاسبته ورد جميع الرواتب والامتيازات المالية التي حصل عليها بموجب هذه الشهادات، ولا تهاون في ذلك.