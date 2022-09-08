14 قتيلاً على الأقل في غرق مركب بالبرازيل

المصدر: أ ف ب

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قضى 14 شخصا على الأقل فيما لا يزال 26 في عداد المفقودين في غرق مركب غير مرخص اليوم الخميس قبالة ساحل بيليم في شمال البرازيل على ما أفاد مسؤولون.

ولا تملك الشركة المشغلة للمركب الترخيص المناسب على ما أفاد مسؤولون في ولاية بارا في شمال البلاد في بيان. وأضاف المصدر نفسه أن 70 شخصا كانوا على متن المركب تم انقاذ 30 منهم.

ونشرت وسائل الإعلام المحلية صور عناصر إغاثة يستخدمون مركبا مطاطيا لنقل الضحايا إلى الشاطئ مع جثث ممدة على الشاطئ ومغطاة.

وأضاف البيان "المركب لم يكن مرخصا لنقل الركاب بين المدن وقد أبحر من مرفأ غير رسمي في منطقة كامارا" قبالة خليج ماراجو في بيليم.

وأوضح أن مروحية للشرطة و11 مركب إغاثة يحمل أثنان منها غواصين متخصيين، تساعد في عمليات البحث.

وأكد البيان أن "الشرطة فتحت تحقيقا وستتخذ الإجراءات المناسبة لمحاكمة المسؤولين".