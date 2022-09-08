حدث نادر.. "بي بي سي وان" تقطع بثها الاعتيادي

المصدر: إعداد: أحمد الشنقيطي

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علقت قناة "بي بي سي ون" اليوم جميع البرامج العادية حتى الساعة 6 مساء، على ضوء الأخبار حول صحة الملكة.

وتم إيقاف عرض برنامج Bargain Hunt على الهواء لإبلاغ المشاهدين بأن الأطباء "قلقون" بشأن صحة الملكة، بعد بيان من قصر باكنغهام بعد ظهر يوم الخميس.

وتوقف البرنامج النهاري الشهير، الذي يمنح فيه فريقان 300 جنيه إسترليني للبحث عن أفضل الصفقات للبيع في المزاد.

وقبل عشرين دقيقة من الموعد المقرر لبدء أخبار الساعة الواحدة بعد الظهر، وحين كان المشاهدون يتابعون أحد مقدمي برنامج Bargain Hunt وهو يحمل مظلة فوق رأسه ويمزح حول "المطر والرطوبة"، تغيرت الصورة فجأة إلى شاشة سوداء.. قبل أن تظهر مقدمة أخبار "بي بي سي" جوانا جوسلينج لقراءة الخبر قائلة: "مرحبا بكم مشاهدي (بي بي سي وان).. لقد تلقينا أخباراً من قصر باكنغهام بأن الملكة تخضع لإشراف طبي في بالمورال".

وأضافت: "لقد أصبح الأطباء قلقين على صحتها، وهي الآن تحت إشرافهم.. هي الآن مرتاحة وتم إبلاغ أفراد الأسرة المباشرين".

وقال قصر باكنغهام في بيان يوم الخميس: "بعد مزيد من التقييم هذا الصباح، يشعر أطباء الملكة بالقلق على صحة صاحبة الجلالة وأوصوا ببقائها تحت إشراف طبي".

وعندما سئلت "بي بي سي" عن التحول المفاجئ من Bargain Hunt، قالت: "ليس لدينا تعليق على هذا".