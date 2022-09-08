الكويت.. ضبط امرأة و3 أشخاص يتاجرون بالمخدرات

المصدر: البيان

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تمكنت الإدارة العامة لخفر السواحل في الكويت من إحباط عملية تهريب مواد مخدرة قادمة إلى البلاد عن طريق البحر، بعد رصد عن طريق المنظومة الرادارية داخل المياه الإقليمية، وعند توجه عدد من الدوريات إلى الموقع تبين وجود امرأة قادمة عن طريق الساحل لاستلام الشحنة وتم ضبطها.

كما تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك من ضبط (3) أشخاص حاولوا إدخال عدد (25) ألف قرص من المؤثرات العقلية نوع (كبتاجون) عن طريق طرد بريدي قادم من إحدى الدول الأوروبية.