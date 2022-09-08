ضبط 8 أشخاص بتهمة التحريض على الفسق والفجور في الكويت

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط 8 أشخاص من مختلف الجنسيات، بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

وقالت الداخلية في تغريدة عبر حسابها بتويتر، "تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في إدارة حماية الآداب العامة والاتجار بالأشخاص من ضبط عدد 8 أشخاص رجال ونساء من جنسيات مختلفة بتهمة التحريض على الفسق والفجور ومخالفة الآداب العامة، منهم شخص واحد في منطقة السالمية وعدد 7 في منطقة جليب الشيوخ".

وأضافت، "هذا وتم تحويلهم إلى الجهات المختصة".