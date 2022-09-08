صاعقة رعدية تقتل سعودياً وتهلك قطيعاً من الإبل

المصدر: البيان

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تسببت صواعق رعدية متفرقة في وفاة مواطن وإصابة مقيم وهلاك قطيع من الإبل في السعودية.

ووفقا لصحيفة سبق، فإن المواطن كان يتفقَّد منزلاً له تحت الإنشاء بقرية الوضال بالفحو في محافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة، وبصحبته أحد المقيمين، فضربتهما صاعقة رعدية مصاحبة للأمطار التي شهدتها المحافظة مُتسبِّبةً في مقتل المواطن، بينما أصيب المقيم بإصابات بسيطة.

كما تسبَّبت صاعقة رعدية أخرى في هلاك قطيع من الإبل بمركز الشواق شرقي محافظة الليث.

وشهدت محافظتا الليث وأضم اليوم أمطارًا متفرقة، شملت بعض القرى والهجر.