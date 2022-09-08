بعد فيديو مروع.. القبض على سعودي قتل سورياً بالسكين

المصدر: البيان

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أعلن الأمن العام السعودي القبض على سعودي بعد طعن عامل سوري بسلاح أبيض في العاصمة الرياض.

وقال في منشور على تويتر، الأربعاء، "باشرت دوريات الأمن بمنطقة الرياض بلاغا عن تعرض مقيم من الجنسية السورية للطعن بسلاح أبيض من مواطن لخلاف بينهما ما أدى لوفاته".

وأضاف أنه "جرى القبض على الجاني، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الجريمة، ويظهر المواطن السعودي وهو يدخل إلى مركبة مخصصة لنقل السيارات (Recovery)، ليهجم على المقيم السوري.

وبعد دخوله من الباب الأيمن للراكب، قام السائق السوري بالنزول من المركبة، ولحقه الجاني وطعنه عدة مرات في الشارع، بحسب ما يظهر الفيديو الذي نشره حساب "سناب الداخلية" الرسمي.

دوريات الأمن بمنطقة الرياض تقبض على شخص لطعنه آخر بسلاح أبيض. pic.twitter.com/ffa8CLHi98 — الأمن العام (@security_gov) September 7, 2022