إناث «الطنانة» تقلد ذكورها تجنّباً للتنافس على الرحيق

المصدر: (باريس - أ ف ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تلجأ إناث الطيور الطنانة (كوليبري) إلى تقليد شكل الذكور لتجنب تبعات التنافس معها على جمع الرحيق، مما يشكل مثالاً معبّراً عن ظاهرة التقليد بين جنسين من النوع نفسه، وفقاً لدراسة نُشرت أمس.

فذكور الطيور الطنانة اليعقوبية، وهي نوع شائع في أمريكا الوسطى والجنوبية، تتميز عن إناثها بريشها الذي عادة ما تكون ألوانه أغنى من تلك الباهتة لدى الإناث، إلا أن 20% من إناث هذه الطيور تلجأ خلال تطوّرها إلى تقليد هيئات وأشكال الذكور.

ويبدو أن هذه الخطوة تثني الذكور عن مهاجمة الإناث للوصول إلى رحيق الزهور.