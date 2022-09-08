«هارلم» تمنع إعلانات اللحوم لكبح الاحتباس الحراري

المصدر: (وكالات)

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في خطوة غريبة وغير مألوفة، أصبحت هارلم الهولندية أول مدينة في العالم تمنع الإعلان عن بيع اللحوم ومنتجاتها في الأماكن العامة، ولسبب يبدو بعيداً عن الأذهان. وقررت المدينة الواقعة غربي أمستردام ويسكنها نحو 160 ألف شخص، حظر الإعلان عن اللحوم بدءاً من عام 2024، في محاولة للحد من انبعاث الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري، وفقاً لمحطة «هارلم 105» الإذاعية.

وقالت زيغي كلازيس، وهي عضو حزب «اليسار الأخضر» الذي صاغ اقتراح منع الإعلان عن اللحوم، إنها لم تكن تعلم أن هارلم ستكون أول مدينة تطبق هذه السياسة في العالم عندما اقترحتها.

وأضافت لمحطة «هارلم 105»: «نحن لا نتحدث عما يحضره الناس في مطبخهم. إذا أرادوا الاستمرار في تناول اللحوم فلا بأس. لكن لا يمكننا إخبار الناس بوجود أزمة مناخية وفي الوقت ذاته تشجيعهم على شراء المنتجات التي تشكل جزءاً من السبب».