العثور على قذائف وذخيرة وبقايا أسلحة في الكويت

المصدر: البيان

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عثرت لجنة إزالة التعديات التابعة لبلدية محافظة الجهراء في الكويت، على قذائف وذخيرة وبقايا أسلحة، خلال حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة في منطقة السالمي- كيلو 8.

وكشف رئيس قسم إزالة المخالفات في بلدية محافظة الجهراء سليمان الغيص، أن الفريق وأثناء عمله في إزالة جميع التعديات المقامة على أملاك الدولة، وجد قبل إزالة أحد الجواخير «خياش» مملؤة بقذائف وبقايا أسلحة، ومكتوب على أحد الصناديق التي تم العثور عليها 2021، مؤكدا أنه تم على الفور إبلاغ عمليات وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وفقا لصحيفة القبس الكويتية.