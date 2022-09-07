صورة لطفل يحمل حقيبتي أختيه تثير تفاعلاً واسعاً في السعودية

المصدر: البيان

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تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مع صورة يظهر فيها طفل وهو يحمل حقيبة أختيه، في مشهد رائع يجسد مقولة «الأخ سند» وسط إعجاب كبير من المجتمع.

ويدرس الطفل مشعل في الصف الرابع الابتدائي وانتشرت له صورة وهو يحمل حقيبه أختيه "نورة وسارة" اللتين تدرسان في الصف الأول الابتدائي وذلك عند خروجهما من المدرسة.

من جانبه، وجه محافظ خميس مشيط، خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، بتكريم الطفل مشعل بدر الشهراني " 9 أعوام"، اليوم الأربعاء بمبنى المحافظة.

وقال محافظ خميس مشيط، إن الطفل سطّر أروع الأمثال في مساعدة أختيه وكان بمثابة المسؤول الأول عنهما رغم صغر سنّه، مؤكداً أن هذا المشهد الرائع يُفتخر به.

وأكد والد الطفل، "أنه لم يكن يعلم أن تلك الصورة التي التقطها لابنه وهو يحمل حقيبتَيْ شقيقتَيْه وحقيبته ستنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير ولافت للنظر بعد التقاطها بساعات.

وقال الأب: عوَّدتُ ابني على حَمْل حقيبته عنه في كل صباح؛ فما كان منه إلا أن بادر عند لقاء شقيقتَيْه "نورة وسارة"، اللتين التحقتا بالمدرسة هذا العام، بعد أن كنتُ أتجاذب أطراف الحديث مع والد إحدى الطالبات، بحَمْل حقيبتَيْهما؛ لأشاهده وهو بالمنظر هذا؛ فما كان مني إلا أن بادرت بالتقاط الصورة، وإرسالها لقروبات العائلة، إلا أنها سرعان ما انتشرت وسط إعجاب كل من شاهدها.

وبحسب صحيفة سبق، قدمت مدارس خاصة بمحافظة خميس مشيط عروضاً للطالب مشعل وشقيقتيه للدراسة مجاناً.

ورحبت إحدى المدارس بالطالب وشقيقتَيْه للدراسة بها عامين مجانًا، فيما رحبت مدرسة أخرى بانضمام الشهراني بها العام الجاري مجانًا، فضلا عن إعلان بعض الهدايا الأخرى من قِبل بعض متابعي القصة الذين تفاعلوا مع المشهد.