حادث مروع يودي بحياة معلمتين في السعودية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أودى حادث مروري مروع بحياة معلمتين وخلف 4 إصابات أخرى في السعودية.

وبحسب صحيفة الوطن، فإن إحدى المعلمات حامل في الشهر التاسع والأخرى حامل في الشهر السادس.

وأوضحت غرفة هيئة الهلال الأحمر في نجران، أنها تلقت عند الساعة 12:48 من ظهر أمس الثلاثاء بلاغاً يفيد بوقوع حادث اصطدام لمركبة تقل عددا من المعلمات ووجود إصابات متعددة في منطقة بئر عسكر طريق نجران - عسير.

وأكدت أنه نتج عن الحادث حالتا وفاة و4 إصابات، تراوحت ما بين الخطيرة والمتوسطة والطفيفة.

وأضافت أنه تم نقل جميع الحالات بعد تقديم الخدمة الإسعافية لها بالموقع إلى مستشفى الملك خالد.