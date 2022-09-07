جلطة دماغية تفاجئ مذيعة على الهواء

المصدر: دبي - البيان

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خلال تقديمها نشرة الأخبار، بدأت المذيعة جولي تشين بالتلعثم في الحديث، قبل أن تنظر إلى الأسفل قليلاً، وينتهي البث، ليكتشف المشاهدون لاحقاً بأنها تعرضت لأزمة صحية مخيفة، وفق ما نقل موقع «سكاي نيوز عربية».

وكشفت مذيعة أخبار في ولاية أوكلاهوما، عن إصابتها بجلطة دماغية على الهواء مباشرة، وهذا كان سبب تلعثمها على الهواء، وفقاً لموقع «نيويورك بوست». وتم نقل جولي تشين، التي تعمل في محطة محلية تابعة لـ«إن بي سي» في تولسا، إلى المستشفى، السبت، بعد أن وجدت نفسها تعاني لقراءة نص النشرة. وكتبت على فيسبوك: «الأيام القليلة الماضية لا تزال غامضة بالنسبة لي، لكن أطبائي يعتقدون أنني أصبت بجلطة دماغية مباشرة على الهواء صباح يوم السبت».

وأكدت تشين أنها كانت تشعر بالحيوية والنشاط قبل النشرة، ولم تكن هناك أي علامات لأزمة صحية. ولكن بعدها، قالت تشين: «ومع ذلك، على مدار عدة دقائق خلال نشرتنا الإخبارية، بدأت الأمور تحدث. أولاً، فقدت الرؤية الجزئية بإحدى العينين. بعد ذلك بقليل تخدرت ذراعي، ثم عرفت أنني كنت في ورطة كبيرة عندما لم أستطع تحريك فمي لقراءة الكلمات».