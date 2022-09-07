الشمس تتعامد على هيبس

المصدر: (الأقصر - د.ب.أ)

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احتفل آثاريون وباحثون وعلماء فلك في مصر، أمس، بتعامد الشمس على معبد هيبس القديم، في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد (600 كم جنوبي غربي القاهرة). يأتي ذلك في ظاهرة فلكية يشهدها المعبد يومي السادس من سبتمبر، والسابع من أبريل في كل عام.

وأعلن رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية أيمن أبوزيد، أن أشعة الشمس المشرقة تعامدت على قدس أقداس المعبد، حيث تسقط داخله متسلطة على نقش للمعبود «آمون رع» مع مجموعة من المعبودات الشمسية وذلك بالتوافق مع أحد أعياد المعبود «آمون رع». وأشار إلى أن الظاهرة تأتي ضمن 22 ظاهرة فلكية تمكن باحثون مصريون من رصدها بالمعابد والمقاصير المصرية القديمة.