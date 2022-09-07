تعنيف حصان في نيويورك يتسبب بموجة غضب

المصدر: (دبي - البيان)

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انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر حصاناً في مدينة نيويورك الأمريكية، يتعرض للتعنيف، مما دفع المنظمات المدافعة عن حقوق الحيوانات بتوجيه مطالب لمنع عربات الأحصنة في المدينة، وفق ما ذكر موقع «سكاي نيوز عربية». وكان الحصان الذي تعرض إلى التعنيف قد سقط، وتهاوت العربة التي كان يجرها، ولم يجد السائق من سبيل لإنهاض الحصان سوى استعمال السوط. وكما هو متوقع، لم تلبث أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي تنديداً بهذه المشاهد العنيفة.

المديرة التنفيذية لمجموعة حقوق الحيوان «إن أي كلاس»، إيديتا بيرنكرانت قالت: «هذه المشكلة لا تتعلق فقط بحصان واحد، هذا الأمر يستمر لسنوات وسنوات».

ومن جهتهم، قال سائقو العربات إن حادث سوء معاملة الحصان لا يمثل سلوكهم. وتعتبر عربات الأحصنة من أهم وسائل النزهة في حديقة سنترال بارك وسط مدينة نيويورك.