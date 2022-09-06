السعودية: 7 أنواع من التأشيرات متاح للحاصلين عليها تأدية العمرة

المصدر: البيان

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تستقبل السعودية المعتمرين من كافة أنحاء العالم خلال موسم العام الجاري 1444هـ، عبر 7 أنواع من التأشيرات متاح للحاصلين عليها تأدية العمرة.

وتشمل: تأشيرات الزيارات العائلية، والزيارات الشخصية، والتأشيرات السياحية الإلكترونية وعند القدوم إلى المطارات السعودية، والتأشيرات السياحية للحاصلين على تأشيرة "الشنغن" ودخول الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وغيرها من تأشيرات العمرة عبر مكاتب السياحة والسفر المرخصة في الخارج وعبر منصة "مقام". وفقا لصحيفة سبق.

السعودية: 7 أنواع من التأشيرات متاح للحاصلين عليها تأدية العمرةhttps://t.co/f6aMRhsYwc — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 6, 2022

ويمكن للقادمين لتأدية نسك العمرة الحصول على تأشيرة العمرة واختيار باقة الخدمات عبر منصة "مقام" عبر الرابط: https://maqam.gds.haj.gov.sa بالإضافة إلى إمكانية التقديم عبر البوابة المصرية للعمرة، وبالتقديم عن طريق وكالات السياحة المحليّة المعتمدة في جمهورية مصر، علاوة على الحصول على تأشيرة زيارة عائلية لأقاربهم المقيمين في المملكة العربية السعودية أو بتأشيرة زيارة شخصية لأحد المواطنين السعوديين عبر موقع وزارة الخارجية السعودية.

كما تتيح الأنظمة في المملكة للمصريين الحاصلين على التأشيرات بكافة أنواعها لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي "شنغن"، وكذلك للمصريين القادمين من عدد من الدول حول العالم ضمن 49 دولة.

كما يمكن إصدار تأشيرات العمرة مباشرةً عن طريق المنصة التأشيرات الوطنية الموحدة، عبر الرابط: https://visa.mofa.gov.sa/

وأكدت وزارة الحج والعمرة أنه يشترط لحجز موعد للعمرة عبر تطبيق "اعتمرنا" وصول معتمري الخارج إلى السعودية بمدة لا تقل عن 6 ساعات قبل الموعد، وفي حال تأخر الرحلات فإنه يتم إلغاء الموعد تلقائياً.

وأوضحت الوزارة أنه في حال تم حجز تصريح العمرة ولم يتمكن المعتمر من الحضور، من داخل المملكة، فيسمح له حجز موعد جديد فور انتهاء التصريح وفي حال الرغبة بتغيير الموعد فيمكن إلغاؤه قبل أربع ساعات عن طريق تطبيق "اعتمرنا" وإعادة حجز تصريح جديد بعد انتهاء مدة التصريح الأول.

يشار إلى أن تأشيرات العمرة شهدت تسهيلات واسعة لإصدارها كان أبرزها تمديد مدة تأشيرة الحج إلى 3 أشهر بدلاً من شهر واحد كما في السابق.