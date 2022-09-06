نجاح أول رحلة لطائرة بدون طيار صينية كبيرة تعمل بالطاقة الشمسية

المصدر: البيان

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نجحت طائرة "كيو إم إكس 50" صينية الصنع، وهي مركبة جوية كبيرة بدون طيار تعمل بالطاقة الشمسية بالقرب من الفضاء، في القيام بأول رحلة لها في يولين بمقاطعة شنشي بشمال غربي الصين يوم السبت الماضي، حسبما ذكرت شركة صناعة الطيران الصينية (أفيك) أول أمس (الأحد).

وأقلعت المركبة بحسب "شينخوا" في الساعة 5:50 مساء وهبطت بسلام بعد رحلة استغرقت 26 دقيقة، حسبما ذكرت (أفيك)، شركة صناعة الطائرات الرائدة في البلاد.

ولفتت شركة (أفيك) إلى أن جميع مكونات نظام الطائرة، التي طورها معهد "فيرست آيركرافت" التابع للشركة، كانت في حالة جيدة بعد الرحلة الأولى الناجحة.

وذكرت شركة (أفيك) أن الطائرة تعد أول مركبة جوية بدون طيار منخفضة السرعة على ارتفاعات عالية مع نسبة عرض إلى ارتفاع فائقة، كما تعد أول طراز للمركبات الجوية الكبيرة بدون طيار ذات التكوين الهيكلي المزدوج، وأول نظام تشغيل للطائرات الكبيرة بدون طيار، التي تعمل بالكهرباء بشكل كامل، مدفوع بالطاقة الشمسية فقط تطوره الشركة.