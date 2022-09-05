تفاصيل جديدة بواقعة انتحار قاتل فتاة المنوفية

المصدر: البيان

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أصدرت النيابة العامة المصرية بياناً جديداً يتضمن تفاصيل واقعة وفاة قاتل فتاة المنوفية.

وأوضحت النيابة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك»، أنها تباشر التحقيقات في واقعة وفاة المتهم بقتل الطالبة أماني ببركة السبع.

ولفتت إلى أنها تلقت إخطاراً من الشرطة، أمس، ببلاغ الأهالي بالعثور على جثمان توصلت التحريات إلى أنه للمتهم بقتل المجني عليها بالطريق العام بقويسنا.

وذكرت أنه تم العثور بجوار جثة القاتل على سلاح ناري بداخله فارغُ ظرف لعيار ناري من المستخدم على السلاح، وهاتفٌ محمول.

وأشارت إلى أنها انتقلت إلى موقع الجثة لمناظرتها، حيث تبينت إصابته بالصدر، وعاينت مسرح العثور على الجثمان، فتبينت أنه على جانب طريق القاهرة -الإسكندرية الزراعي بجوار مسار قطار السكة الحديد.

وأكدت أنها اتخذت إجراءاتها للتحقيق في سبب وفاة المذكور، حيث انتدبت مصلحةَ الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمانه، وبيانِ ما به من إصابات وسبب وكيفية حدوثها.

وقالت إنها كلفتها بفحص السلاح الناري والظرف الفارغ للعيار الناري المضبوطين بجواره لبيان ما إذا كان السلاح هو ذاته المستخدم في حدوث إصابة المجني عليها أو المتوفى.

وأضافت أنها كلفت الإدارةَ العامة للمساعدات الفنية بفحص هاتفه، كما كلفت إدارةَ مكافحة جرائم تقنية المعلومات بفحص المقاطع المرئية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي والخاصة بالمتهم للوقوف على حقيقتها.

وبينت أنها طلبت تحريات الشرطة حول واقعة وفاته وصولاً إلى حقيقتها، كما طلبت ذويه لسماع أقوالهم بشأن الواقعة، مشيرةً إلى أنه جارٍ استكمال التحقيقات.