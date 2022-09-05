عريس يشعل مواقع التواصل بزواجه من امرأتين في حفل زفاف واحد

المصدر: البيان

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أشعل شاب جزائري مواقع التواصل الاجتماعي، بعد زواجه من امرأتين في حفل زفاف واحد.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور زفاف الشاب في مدينة سكيكدة بالجزائر وتفاعل روادها بشكل كبير بين مؤيد ومعارض لهذا الفعل.

عريس يشعل مواقع التواصل بزواجه من امرأتين في حفل زفاف واحدhttps://t.co/12ZZrbG2JF — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 5, 2022

وتساءل البعض كيف تمكن الرجل إقناع المرأتين، وصنع الاستثناء الذي أثار جدلاً عبر مختلف الصفحات.

وتفاجأ رواد مواقع التواصل بقبول المرأتين لهذا النوع الاستثنائي من الارتباط؛ خاصة بعد تداول صورة دعوة الزفاف التي كُتِب عليها: "تتشرف عائلة بويديوة لدعوتكم لحضور حفل زفاف ابنها رشيد مع مريم وحنان".

وقد تباينت الآراء بين رافض لهذا السلوك والزواج بامرأتين في يوم واحد؛ في حين اعتبر البعض الآخر المسألة حرية شخصية؛ خصوصًا أن الزوجتين أبدتا سعادة وفرحة بالزواج.