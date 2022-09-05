صورة أول جواز سفر سعودي باسم «الأمير فيصل» قبل 96 عاماً

المصدر: البيان

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يمثل اليوم الرابع من شهر سبتمبر من كل عام، الذكرى السنوية لإصدار أول جواز سفر سعودي، بتاريخ 1345/2/27 للهجرة الموافق 1926/9/4.

وحلت أمس الأحد الذكرى الـ 96 لإصدار أول جواز سفر لمملكة الحجاز وسلطنة نجد وملحقاتها باسم الملك فيصل بن عبدالعزيز (حين كان أميراً ونائباً للملك في الحجاز آنذاك، وتم إصداره في مكة المكرمة، وصُرّح للسفر به إلى مصر، وهولندا، وإنجلترا، وفرنسا.

ووفقا لصورة الجواز التي نشرها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية عبر حسابه في «تويتر» والتي يحتفظ بها ضمن مقتنيات المركز، فقد حمل الجواز الأول رقم 7113، ودوّنت عليه باللغتين العربية والإنجليزية عبارة «حضرة سمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز»، وكان الجواز يعمل في الممالك التالية: المملكة المصرية، إنجلترا، فرنسا، هولندا، وحمل الجواز تاريخ انتهاء العمل المدون بيوم 26 صفر 1346هـ الموافق 3 سبتمبر 1927، كما تضمن جواز السفر أوصاف الملك فيصل، وسنة ومحل الميلاد، والطول، ولون الشعر، ولون العينين، ولون البشرة، وشكل الوجه، وتوقيعه.

وكانت مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها، قد تأسست بعد أن قامت سلطنة نجد وملحقاتها بضم مملكة الحجاز في عقد العشرينات من القرن العشرين تحت قيادة سلطان نجد الملك عبدالعزيز بن سعود، ونصب ملكاً على الحجاز في الحرم المكي يوم 8 يناير 1926. وفقا لصحيفة عكاظ.

وبعدها في يوم 29 يناير 1927 أعلن نفسه ملكاً على نجد أيضا بدلاً من لقب السلطان، بعد معاهدة جدة بين الحكومة البريطانية ومملكة الحجاز ونجد وملحقاتها سنة 1927، واعترفت فيها المملكة المتحدة وبملكها عبدالعزيز، حيث تم الإعلان الرسمي ملكاً على مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها، وفي 23 سبتمبر 1932 تم توحيد المملكة تحت مسمى جديد وهو المملكة العربية السعودية.