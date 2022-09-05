«تعليم مكة» تودع 50 ألف ريال في حساب طالب بالخطأ

المصدر: البيان

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أودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة نحو 50 ألف ريال في حساب أحد طلابها في المرحلة الابتدائية عن طريق الخطأ.

وبحسب صحيفة سبق، تفاجأ ولي أمر الطالب بمدارس مكة المكرمة في دخول هذا المبلغ لحساب ابنه باسم «تعليم مكة»، فتواصل فوراً مع الجهات ذا العلاقة، وتم إرجاع المبلغ لحساب التعليم.

بدورها، تجاوبت إدارة تعليم مكة المكرمة مع مبادرة وأمانة ولي الأمر في إرجاع المبلغ، وقامت باستدعاء ولي الأمر وابنه، بحضور مساعد مدير إدارة التعليم لشؤون المدرسية محمد المدخلي، ومدير إدارة خدمات الطلاب علي الأسمري، ومدير مكتب الشرق بتعليم مكة الدكتور عبدالله الزهراني، معبرين عن شكرهم لولي الأمر وابنه، وقدموا شهادة شكر لهما نظير أمانتهما وإعادتهما المبلغ إلى حساب التعليم.