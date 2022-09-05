السعودية تنفي فرض رسوم على دخول الماشية إلى السوق

المصدر: البيان

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نفت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، فرض رسوم من الوزارة على رؤوس الأغنام داخل أسواق المواشي، ‏وذلك ردّاً على مقطع فيديو متداول في منصات التواصل الاجتماعي يتحدث فيه أحد الأشخاص عن وجود رسوم فرضت على ‏دخول وخروج رؤوس الأغنام ‏إلى منطقة الحراج والسوق. وفقا لصحيفة عكاظ.

وأكد مدير إدارة الأسواق والمسالخ بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس جمعان الزهراني، أن وزارة البيئة لم تفرض رسوماً على رؤوس الأغنام، ولكنها رسوم من الشركة المشغلة وهي رسوم مقابل خدمات التنزيل والتحميل، وهي ليست على السوق كاملا، ولا تمس خدمات المتسوقين، بل تكون على ساحة الحراج التي تتم فيها عملية البيع للجلابة القادمين بأغنامهم من خارج السوق.

وأضاف الزهراني: حرصاً على تنظيم هذه العملية، أسندت خدمات التحميل والتنزيل في ساحات الحراج إلى متعهد، حيث كان يؤدي تلك الخدمات عمالة قد تكون غير نظامية ومخالفة، وهي خدمات موجودة من بداية إنشاء السوق ومتعارف عليها.