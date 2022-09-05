معجزة إلهية.. "ميت دماغياً" يعود للحياة قبل دقائق من رفع الأجهزة عنه!

المصدر: إعداد: أحمد الشنقيطي

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"وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا"..

في قصة تدعو إلى التفكر في هذه الآية وتعد برهاناً عملياً عليها، وعلى أن الحي يرجى، فلا يتأل أحد على الله في تحديد مصائر الناس، دبت الحياة فجأة في جسم رجل أعلن أنه "متوفى سريرياً".

كان ريان مارلو (37 عاما) قد أمضى أسبوعين في المستشفى مصاباً بـ"الليستيريا"، وهي عدوى بكتيرية نادرة، قبل أن يحكم الأطباء بأنه ميت دماغياً.

في بث مباشر على فيسبوك، قالت زوجته ميغان، إنها أبلغت بأن حالة زوجها ساءت بسبب تورم في الدماغ، ما أدى إلى "موت عصبي".

وبما أن مارلو كان متبرعاً مسجلاً بالأعضاء، أخبر المسعفون زوجته أنهم سيحافظون على جسده على أجهزة دعم الحياة في أثناء التنسيق مع المرضى المتلقين لأعضائه.

اجتمعت العائلة لوداع مارلو في المستشفى في 30 أغسطس الماضي، ومن بين الحضور ابنة أخت ميغان، التي أخبرت خالتها أن قدمي مارلو ارتعشتا عندما عرضت العائلة مقطع فيديو لأطفاله الثلاثة.

وأوضحت ميغان خلال بثها المباشر: "أنا أبكي.. ولا أريد أن يكون لدي أمل زائف. يمكن أن يحدث هذا عندما يكون الناس ميتين دماغياً. يمكن أن يكون لديهم ارتعاشات".

ومع ذلك، بعد التحدث إلى ابنة أخيها، أخبرت ميغان الفريق الطبي أنها تريد اختبار وظائف دماغ زوجها.

وقالت: "حرفياً، كان فريقنا يقف هناك في انتظار أخذه. أقول للممرضة: أوقفوا كل شيء الآن. أريد إجراء اختبارات لمعرفة ما إذا كان ميتاً دماغياً. أحتاج إلى إجراء اختبارات الآن".

وتقول ميغان إن التصوير المقطعي المحوسب أظهر أنه لا يزال هناك تدفق للدم إلى دماغه، ما يعني أنها "غيبوبة عميقة". وتابعت ميغان: "لا يمكنني تعويض ذلك. لا أستطيع أن أختلق هذا، هذه قصة قصيرة طويلة، إنه ليس ميتاً دماغياً يا أصدقائي.. لقد أبقاه الله هنا. من المفترض أن يكون ميتاً، ومن المفترض أن يكون في بيت الجنازة الآن وفقاً لهؤلاء الأطباء".

بعد نشرها القصة على حسابها في "فيسبوك"، غمرت ميغان برسائل الدعم والتمنيات الطيبة لزوجها.

ومنذ هذا الفحص، أظهر مارلو، وهو من ولاية كارولينا الشمالية، علامات على ارتفاع ضربات القلب واستمر في الارتعاش، لكنه لم يستجب ولا تزال حالته غير مستقرة، وفقاً لزوجته.

يذكر أن الليستيريا تنتقل عبر تناول الطعام الذي يحتوي عليها، بما في ذلك شرائح اللحوم المطبوخة ومنتجات الألبان غير المبسترة.

وتقدر الأرقام الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن نحو 1600 شخص يصابون بالليستيريا في الولايات المتحدة كل عام ومن بين هؤلاء يموت نحو 260 شخصاً.