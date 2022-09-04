«كانت كل حاجة في حياتي».. تفاصيل الرسالة الأخيرة لقاتل فتاة المنوفية

المصدر: البيان

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أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي المتهم أحمد فتحي، قاتل الطالبة أماني الجزار «فتاة المنوفية»، وهو يكشف تفاصيل علاقته بالمجني عليها.

وظهر المتهم وهو يبكي بحرقة في الفيديو الذي نشره عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» قبل إقدامه على إنهاء حياته بسلاحه المستخدم في ارتكاب الجريمة.

وأكد فتحي أنه كان على علاقة وطيدة بالفتاة، قائلاً: «هي كانت كل حاجة في حياتي، كانت النفَس اللي بتنفسه، وعمرها ما قالت عليا اللي بتقولوه ده».

ونفى تعاطيه المواد المخدرة كما أشيع عنه، مضيفاً: «حللوا لي بس بعد ما أموت وآخد لها بتارها مني».

وتابع: «منك لله ياللي كنتِ السبب، موتيها من 45 يوم، وكنتِ السبب في كل اللي حصلي وحصلها».

كانت أجهزة الأمن المصرية قد أعلنت عن عثورها على جثمان الشاب الذي ارتكب جريمته البشعة في قرية طوخ طنبشا بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، بطريق مصر إسكندرية الزراعي، بعدما أنهى حياته بالسلاح المستخدم في الواقعة.

وكشفت لأجهزة الأمنية أنها عثرت أيضاً بجوار الجثمان على السلاح الناري الذي انتحر به، وهو السلاح ذاته المستخدم في واقعة القتل.