طفل سعودي يحل 160 مسألة رياضية في 10 دقائق

المصدر: البيان

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تمكَّن طفل سعودي من حل 160 مسألة رياضية في مدة زمنية لا تتجاوز 10 دقائق.

ونجح الطالب تركي باجنيد في الحصول على المركز الأول عالمياً في بطولة الحساب الذهني للرياضيات التي أقيمت في القاهرة، مضيفاً إنجازاً جديداً في مجال التعليم، حسبما أفادت مجلة «سيدتي» عبر حسابها في «تويتر».

وأعرب باجنيد عن سعادته بهذا الفوز، قائلاً: «جميل أنني أدخلت الفرح على وطني ووالدتي».

وأوضح الطالب الموهوب الصغير السن أن قواعد بطولة الحساب الذهني للرياضيات اعتمدت على حل 160 مسألة رياضية في غضون 10 دقائق فقط.

وأكد أن التشجيع زاد حماسه خلال المسابقة، ليحصد في النهاية الطفل المركز الأول عالمياً.

ولفت إلى أنه يواصل تدريباته من أجل المشاركة في العديد من المسابقات، وأنه ينوي المشاركة في مسابقة كوريا.

يُذكر أن تركي باجنيد حصد المركز الثاني في مسابقة الخوارزمي الصغير مارس 2022 التي أقيمت في الإمارات.