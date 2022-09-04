النيابة العامة المصرية تصدراً قراراً بواقعة مقتل الطالبة أماني عبد الكريم

المصدر: البيان

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أمر النائب العام المصري بسرعة إنهاء التحقيقات في مقتل الطالبة أماني في بركة السبع بمحافظة المنوفية.

وورد بلاغ إلى النيابة العامة، أمس، بوفاة أماني متأثرة بإصابتها بعيار ناري أطلقه صوبها شخص رفض أهلها ارتباطها به، وذلك حسبما أفادت النيابة العامة المصرية عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك».

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وعاينت مسرح الجريمة، وناظرت جثمان المجني عليها، وتحفظت على ما سجلته آلات المراقبة بمسرح الواقعة وعلى ملابس المتهم وقت ارتكابه الجريمة، كما سألت تسعة شهود على الواقعة.

وكلفت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بفحص هاتف المجني عليها، كما ندبت مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثمانها لبيان ما به من إصابات، والوقوف على سبب الوفاة، وكلفت الشرطة بإجراء التحريات حول الواقعة.

ووجَّه النائب العام المصري بسرعة إنهاء التحقيقات وضبط المتهم وهاتفه المحمول والسلاح المستخدم في الجريمة.